Chiudono la settimana in moderato rialzo le borse europee, sostenute dai dati positivi sul mercato Usa e dall’ottimismo per le trattative commerciali tra Washington e Pechino.

Eurostoxx segna +0,22%, Eurostoxx 50 +0,16%, il Cac 40 di Parigi +0,23%, il Dax 30 di Francoforte +0,18%, il Ftse 2100 di Londra +0,61%.

Milano ha terminato le contrattazioni con Ftse Italia All-Share a 23.828,75 punti (+0,25%) e Ftse Mib a 21.758,61 punti (+0,24%). Lo spread BtP Italia/Bund a dieci anni si attesta su 261 punti base da 266 pb.

A Piazza Affari il rialzo del petrolio spinge Tenaris (+3, 01%) e Saipem(+2,87%), quest’ultima anche in scia a due nuovi contratti per 200 milioni di dollari in Norvegia e Medio Oriente, bene anche Stm, nella prospettiva di un accordo Usa-Cina, e la Juventus grazie alla certezza della presenza di Ronaldo nelle prossime partite di Champions. Fuori dal Ftse Mib, +9,69% Salini Impregilo, grazie alla maxi-commessa nell’idroelettrico in Australia

In ascesa il petrolio con Wti e Brent rispettivamente a 62,7 e 69,9 dollari al barile.

Sul Forex euro/dollaro stabile a 1,122 e dollaro/yen a 110,7. In calo la sterlina, a 1,301 sul dollaro e a 0,862 nei confronti dell’euro in attesa di sviluppi sulla Brexit.