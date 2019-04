Avvio in calo per la Borsa di Milano. L’indice Ftse Mib segna un calo dello 0,26% a 21.839 punti. Continua la discesa del titolo Juventus (-2,74%), anche Pirelli è in calo (-2,18%), balzo di Stmicroelectronics (+3,12%), nonostante la notizia dell’utile netto in diminuzione nel primo trimestre.

Poco mosse le Borse europee in apertura: Parigi -0,19%, Francoforte -0,02%, Londra -0,08%.

In ribasso la chiusura nei mercati asiatici, con Tokyo che ha terminato a -0,27%.

Il prezzo del petrolio scende dopo i massimi degli ultimi sei mesi toccati ieri, alla luce dell’inasprimento delle sanzioni Usa all’Iran. Il greggio Wti del Texas scambia ora a 65,87 dollari al barile (-0,65%) mentre il Brent è quotato a 74,13 dollari (-0,51%).

Nei cambi apertura in lieve calo per l’euro sui mercati. La moneta unica cede lo 0,14% a 1,1211 dollari. In Asia lo yen è stabile a 111,83 (-0,03%).

Aumenta leggermente lo spread tra BTp e Bund. Nelle prime battute lo scarto si attesta a 265 punti base, dai 264 punti della vigilia. Stabile il rendimento del BTp decennale benchmark, che è indicato al 2,68%, invariato rispetto al riferimento precedente.