Durante le assemblee di ieri, i lavoratori di Bombardier hanno dato mandato alle segreterie territoriali e alle rappresentanze sindacali unitarie di proclamare due giornate di sciopero (venerdì 12 e venerdì 19 aprile) qualora non si fosse in condizione di svolgere in tempi rapidi gli incontri richiesti con Mise e azienda o qualora dagli stessi non arrivassero le rassicurazioni che da ormai troppo tempo i lavoratori richiedono.

Dopo che lunedì scorso si è tenuto l’ennesimo momento interlocutorio con il management di Bombardier Italy, dal quale non sono emersi “apprezzabili elementi di novità in grado di dare certezze al sito produttivo”, secondo i sindacati.

A eccezione della conferma che il programma di consegne delle locomotive Dc3 a Mercitalia sta procedendo e che è stata presentata formalmente a Trenitalia l’offerta economica per 14 nuovi treni destinati all’alta velocità, la Fiom Cgil di Savona ritiene di essere sempre in “assenza di elementi formali utili a evitare nel breve periodo il rischio di chiusura dello stabilimento”.

La produzione delle 40 locomotive Dc3 è sufficiente per arrivare alla fine dell’estate, con alcuni settori produttivi che, già a partire dal mese di aprile, andranno in sofferenza.

Anche le eventuali 20 locomotive opzionali per Mercitalia più altre per clienti privati non forniscono garanzie che vadano oltre qualche mese.

Servono pertanto novità sostanziali che si attendono sia dal Mise che dal Gruppo. Dal ministero dello Sviluppo economico, con la richiesta a Trenitalia, così come recitava il comunicato stampa ministeriale dopo l’ultimo incontro dello scorso dicembre, di procedere velocemente all’assegnazione dei 14 treni Zefiro1000 in grado di garantire carichi di lavori per due anni. Dal Gruppo, con l’assegnazione allo stabilimento di una chiara mission produttiva e con l’arrivo di altri carichi di lavoro nella logica, sempre sostenuta durante gli incontri ministeriali, che ad una prospettiva produttiva derivante dal mercato italiano dovesse corrispondere anche un impegno dell’azienda su ulteriori opportunità di lavoro.