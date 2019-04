Incontro su Bombardier al ministero dello Sviluppo economico venerdì 19 aprile alle 12. Sono convocate le organizzazioni sindacali e le istituzioni coinvolte.

Andrea Mandraccia della Fiom Cgil Savona chiede che venga fermata la procedura di trasferimento di ramo d’azienda relativa a ingegneria, sia trasferita a Vado la produzione di tutte le locomotive DC3 destinate al mercato europeo e si lavori per arrivare in tempi brevi alla formalizzazione da parte di Trenitalia della commessa per l’alta velocità.