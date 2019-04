Non più interventi “one shot”, ma accompagnamento con un lavoro di supporto a 360 gradi. La Regione Liguria prevede almeno altri 30 milioni a favore di aziende oltre ai 5 milioni annunciati per le startup e pmi.

«Circa 13 milioni – spiega l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti – andranno all’area di crisi industriale complessa del savonese, di cui 3 per le infrastrutture di ricerca oltre a 1,5 milioni per nuove imprese; altri 10 milioni al finanziamento delle zone non complesse e 5 milioni per la zona franca urbana di Ventimiglia». Annunciato anche il rifinanziamento del fondo di garanzia sul ponte Morandi per 1 milione (passerà da 3 a 4). Si sta lavorando con le banche anche per ottenere una leva per il rifacimento dei mercati coperti (1,5 milioni)

Ancora da definire, anche se Benveduti è fiducioso, un progetto di intervento a sostegno delle micro-imprese artigiane o commerciali. «Cercheremo una parte a fondo perduto, restando ovviamente nei vincoli strutturali. Per andare incontro a queste realtà che sono anche state danneggiate crack Qui Group. Saranno diversi milioni, spero, dipende tutto dalla risposta che ci daranno le banche».