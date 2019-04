Via libera dall’assemblea degli azionisti di Amt all’aumento di capitale da 3,5 milioni di euro nella controllata Atp Esercizio che ha sede a Carasco e svolge il servizio di trasporto pubblico in tutta la Città Metropolitana di Genova.

La delibera prevede un aumento di capitale di 3,5 milioni di euro che porta a circa 5 milioni di euro il capitale dell’azienda. La quota di aumento di capitale è suddivisa, in base alle attuali quote azionarie, tra Amt (circa il 52%) e Autoguidovie (circa 48%) per rispettivi 1,8 milioni di euro circa e 1,7 milioni di euro circa. Ora Autoguidovie dovrà decidere se partecipare all’aumento di capitale o vedere diluita la propria quota.