Raggiunto l’accordo tra Comune di Alassio e Ferrovie dello Stato: riapre subito il parcheggio dello scalo merci della stazione ferroviaria, del quale il Comune diviene il temporaneo gestore.

«Da stamattina, appena avuta la notizia – spiega il sindaco Marco Melgrati – stiamo lavorando per riaprire il parcheggio dello scalo merci della stazione ferroviaria in tempo per poterne usufruire nel periodo pasquale e delle festività che seguiranno. Si tratta di oltre settanta posti auto nel pieno centro della città. Per ora si tratta di un affidamento provvisorio e il parcheggio sarà gratuito, da maggio partirà il contratto vero e proprio e quindi il parcheggio tornerà ad essere a pagamento, gestito dalla Gesco».