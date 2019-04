Proseguono gli appuntamenti con le escursioni organizzate dalle guide del Parco del Beigua. La sera di sabato 6 aprile ci si troverà a Sassello, dove, aiutati dal bat-detector, nella Foresta della Deiva si cercheranno esemplari di rinolfo maggiore, una delle specie di pipistrelli che abitano il parco.

Sarà l’occasione per sfatare miti e leggende che si tramandano su questi piccoli mammiferi volanti, che spesso sono ingiustamente temuti, ma che sono in realtà alleati preziosi per esempio per combattere le zanzare. La passeggiata notturna sarà preceduta da una presentazione fotografica alla Casa del Parco e prima ancora, per chi volesse, Beigua Docks proporrà un aperitivo con degustazione di prodotti locali a marchio Gustosi per natura (attività facoltativa a pagamento, prenotazione obbligatoria).

L’escursione, adatta a tutti, durerà fino alle 23,30 circa; prenotazione obbligatoria, fino a esaurimento dei posti disponibili, entro venerdì alle 12 (Guide Coop. Dafne, tel. 393.9896251). Costo 6 euro a persona. Si consiglia di portare una torcia.

