Entra nel vivo l’accordo già annunciato, tra Amt, l’azienda di trasporto pubblico locale genovese e Iren Luce Gas e Servizi. È questo l’obiettivo con cui le due aziende hanno sottoscritto un’innovativa partnership commerciale, presentata in occasione dell’apertura del nuovo Amt Point di Palazzo Ducale, per facilitare i genovesi nell’utilizzo dei rispettivi servizi.

Agli sportelli Iren di via Santi Giacomo e Filippo, in centro città, e di via Giotto a Sestri Ponente è possibile acquistare e rinnovare gli abbonamenti annuali Amt CityPass; le tipologie disponibili sono l’annuale ordinario da 395 euro, l’annuale under 19 da 255 euro e l’annuale under 14 da 240 euro. Il pagamento è previsto esclusivamente con bancomat e carte di credito.

Questi gli orari: sportello di via Santi Giacomo e Filippo dal martedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 17.30 e il sabato dalle ore 9 alle ore 12.30; sportello di via Giotto a Sestri Ponente dal martedì al venerdì dalle ore 15 alle 18.30, e il sabato dalle ore 9 alle ore 12.30.

Con questo accordo Iren Luce Gas e Servizi ha attivato la promozione “In bus con Iren” che prevede sconti ai nuovi clienti che attivano un’utenza energia o gas. Lo sconto è di 50 euro sulla prima bolletta se contestualmente si acquista o rinnova un abbonamento annuale Amt (annuali ordinario, under 19 e under 14).