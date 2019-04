È stata inaugurata questa mattina la prima palestra a cielo aperto di Chiavari. A tagliare il nastro il sindaco, Marco Di Capua, accompagnato dal consigliere delegato David Cesaretti e dai rappresentanti dell’amministrazione comunale. Due i testimonial d’eccezione, Luca Bellini, campione nazionale di canoa polo, e Tiziano Possega, personal trainer, che hanno mostrato al pubblico il corretto utilizzo delle attrezzature sportive.

Accanto all’ingresso del porto turistico L. Gatti, nell’area fronte mare a ponente rispetto al ponte di legno, sono stati collocati 5 attrezzi (un vertical traction, un rower machine, step machine, una pressa machine e un shoulder press) e un circuito functional training per ogni target di allenamento.

Progettati per un uso esterno, le strutture sono adatte per un allenamento funzionale all’aperto e utilizzano un sistema di sforzo modulato in tre alternative. Tutte le macchine Skyfitness sono certificate e rispondono alle normative vigenti di sicurezza, fornendo la possibilità di impostare il livello di difficoltà semplicemente girando la rotella sotto all’attrezzo: dal livello 1, il più semplice, al 6, il più intenso che può arrivare a un corrispettivo di 60 kg su alcuni macchinari e 80 kg su altri, fattore che li rende innovativi rispetto agli altri attrezzi da outdoor fitness.

Il circuito functional, che si trova sulla spiaggia, è tendenzialmente rivolto a un pubblico più atletico: è l’attrezzatura ideale per organizzare corsi di gruppo e lavorare in circuito (15 postazioni di lavoro) per la piena soddisfazione degli appassionati di allenamento funzionale e callisthenic.

«Abbiamo regalato alla città e alla nostra comunità − spiega Di Capua − un nuovo spazio in cui fare ginnastica a corpo libero, all’aperto e affacciati sul mare. Il progetto mira a sensibilizzare e a incentivare le persone più sedentarie a muoversi, dimostrando come lo sport e il benessere siano un fondamentale veicolo di comunicazione e di aggregazione sociale del territorio. Il progetto offre a tutti, gratuitamente, la possibilità di fare attività fisica e sportiva all’aperto».