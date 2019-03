Far incontrare direttamente gli studenti, i laureandi e i laureati in Economia con le diverse opportunità professionali offerte (tirocini, stage, lavoro) dalle aziende. Ecco il primo Career day di Economia: appuntamento mercoledì 6 marzo in via Vivaldi 5 a Genova dalle 9.30 fino al pomeriggio.

«L’evento ha un duplice obiettivo: da un lato, offrire agli studenti dei corsi di laurea di Economia l’occasione di conoscere le opportunità professionali offerte da alcune primarie aziende operanti in diversi settori e presenti sul nostro territorio e, dall’altro, consentire a queste aziende di conoscere e apprezzare le competenze dei nostri studenti», spiega Alberto Quagli, direttore del dipartimento di Economia, sede dell’evento.

Al Career Day sono invitati a partecipare tutti gli studenti, i laureandi ed i neolaureati dei corsi di laurea triennali e magistrali. «Attraverso un contatto diretto con le aziende i partecipanti potranno accrescere la propria conoscenza del mondo del lavoro, individuare i profili ricercati, comprendere le opportunità e le condizioni di carriera ed ottenere inoltre suggerimenti utili per poter crescere e per poter formulare una strategia di ricerca delle opportunità professionali», sottolinea la professoressa Lara Penco, responsabile dell’organizzazione del Career Day di Economia.

Saranno presenti Amiu, Amt, Ansaldo Sts, Banca Carige, Banca Passadore, Ceres, Coop Liguria, Costa Crociere, Liguria Digitale, Rina, Poste Italiane e Tonitto. Nel corso della giornata le aziende svolgeranno colloqui individuali e in gruppo, si racconteranno e presenteranno i profili maggiormente ricercati.

Accedendo all’apposita pagina Aulaweb gli studenti hanno la possibilità di consultare questi profili in anticipo e inserire la loro presenza.