Una visita a Castello D’Albertis, raggiunto tramite ascensore di Montegalletto, spostamento a Palazzo Reale, passeggiata tra i banchi del mercato orientale, degustazione delle specialità della nostra cucina, tra cui il pesto. Visita nell’antico borgo di Boccadasse e giro nei vicoli, con puntata nelle botteghe storiche.

Sino a domani, 26 marzo, una delegazione di giornalisti inglesi soggiornerà a Genova, nell’ambito dell’azione di marketing messa in atto da Comune e Camera di Commercio d’intesa con il Tavolo imposta di soggiorno.

«Nel 2018 il mercato del turismo inglese verso Genova ha registrato una crescita notevole, alla quale hanno anche contribuito i nuovi collegamenti aerei – commenta l’assessore al Marketing territoriale Barbara Grosso – un mercato che, anche per la tipologia dei visitatori, è di grande interesse e col quale lavoriamo per promuovere la nostra città come destinazione turistica».

Un programma molto fitto per la permanenza genovese dei giornalisti Sarah Marshall (Press Association), Nicholas Harman (Foodepedia), Jules Ugo (Press Office – Lotus UK), Anna Melville-James (Mail on Sunday), Julie Hamlet (High 50).