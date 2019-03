Tirreno Power si colloca al secondo posto, subito dopo Enel e davanti a tutte le altre società del settore energia, gas e acqua nella classifica che ogni anno l’Istituto tedesco qualità e finanza realizza misurando la reputazione online delle aziende.

Commenta il risultato Enrico Erulo, direttore Corporate affairs di Tirreno Power: «Abbiamo portato recentemente online le informazioni sulle nostre attività di responsabilità sociale e siamo molto soddisfatti che siano state riconosciute come azioni efficaci e di successo dall’Istituto che ha compilato la classifica pubblicata oggi. Essere la seconda azienda del settore e prima tra le aziende che non si rivolgono al mercato al dettaglio è un riconoscimento importante che premia il nostro impegno per la trasparenza e la vicinanza ai territori che abbiamo voluto raccontare sui social network»

Tirreno Power è uno dei principali produttori di energia elettrica in Italia. Nata nel 2003 a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico italiano, la società ha un parco impianti di circa 2.400 MW costituito dalle centrali termoelettriche di Torrevaldaliga Sud (Civitavecchia), Vado Ligure (Savona), Napoli Levante e da 17 centrali idroelettriche distribuite nell’Appennino Ligure.