La Cnn l’ha inserita tra le 10 mostre da non perdere al mondo, ha già attirato milioni di visitatori da New York a Shanghai. E ora approda a Genova. Parliamo di The Art of The Brick®, la mostra dell’artista contemporaneo Nathan Sawaya, che dal 12 marzo al 9 giugno sarà allestita ai Magazzini del Cotone al Porto Antico di Genova.

Unico materiale utilizzato, il mattoncino Lego®, con il quale l’artista nel corso della sua vita ha creato incredibili opere. A Genova saranno esposte oltre 80 opere, tra cui l’iconica “Yellow”, la celebre scultura a grandezza naturale di un uomo che si apre il petto dalla cui cavità escono migliaia di mattoncini Lego® gialli.

La mostra sarà aperta tutti i giorni, inclusi i festivi: dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 18.

Venerdì, sabato e domenica e festivi dalle 10 alle 20.

I biglietti: intero 14 euro (+1,50 euro di prevendita), ridotto generico (over 65, under 12, cral convenzionati, media parteners, disabili) 12 euro (+1,50 di prevendita).

