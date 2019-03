Un corso per imparare a comunicare con i soci, organizzare eventi, curare la grafica, autoprodurre video e molto altro. Lo organizza l’associazione Open Genova in una data unica mercoledì 20 marzo in via della Consolazione a Genova, dalle 18,30 alle 20,30 nei locali del cinema Nickelodeon.

Secondo il Report 2018 Terzo Settore e trasformazione Digitale di Italia No Profit “è sempre più frequente l’offerta di programmi gratuiti, corsi, eventi e dibattiti su questo tema in favore delle organizzazioni non profit, anche piccolissime, ma spesso non viene chiarito che pensare digitale non si esaurisce nell’essere online”.

Enrico Alletto, referente formazione e cittadinanza digitale, spiega: «Le associazioni in una città come Genova sono una parte rilevante, molte sono piccole o piccolissime, ma in generale sono numerose e attive. La voglia di tenere il passo con la trasformazione digitale è forte soprattutto laddove si è un po’ avanti con l’età anche se non sempre si è adeguatamente supportati. In linea con la nostra mission è per loro che è stato pensato questo corso introduttivo».

L’iniziativa arriva grazie a una donazione “sostenitore” da parte della Trattoria dell’Acciughetta.

«Attiva dal 2015, la Trattoria dell’Acciughetta ha da sempre sostenuto l’importanza dei social media come occasione di crescita e scambio – dice Giorgia Losi, titolare della Trattoria – come strumento di posizionamento commerciale, ma anche amplificazione di un’idea, potente mezzo di coinvolgimento attivo e partecipativo e, infine, specchio del proprio universo valoriale. Facilitare l’accesso alla conoscenza degli strumenti, diffondere la cultura digitale, trovare nuovi linguaggi per esprimersi: queste sono le linee che guidano la nostra partnership e che insieme ci impegniamo a promuovere».

Questi alcuni dei temi che saranno affrontati: comunicazione diretta con i soci, preparazione di banner e volantini con una grafica accattivante, montaggio di video per i social network, gestione degli eventi, gestione dei sondaggi.

Il corso è completamente gratuito ed è rivolto a tutti i tipi di associazioni del territorio; sono esclusi i soggetti commerciali, ma sono graditi i gruppi informali o i comitati di quartiere.

Le prenotazioni si svolgeranno esclusivamente su Eventbrite (registrazione autonoma) e saranno aperte fino a esaurimento posti.