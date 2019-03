Manca poco al termine dei lavori di riqualificazione urbana delle “Casette Rosse” a Sestri Levante, un intervento da 840 mila euro.

Il programma di riqualificazione ha previsto una serie di interventi di recupero, miglioramento e adeguamento strutturale, impiantistico ed energetico, dei due edifici, le “casette rosse” appunto, per la realizzazione di 4 alloggi di Edilizia Residenziale Sociale di circa 50 mq e di un centro di aggregazione di quartiere di circa 45 mq, composto da una grande sala ricreativa dotata di angolo cottura, locale igienico; l’accesso è previsto dall’ingresso principale in via Tino Paggi, percorrendo il porticato che conduce al Centro Ricreativo “Casette Rosse”.

Sono attualmente in fase di ultimazione gli allacci, dopo gli ultimi sopralluoghi con i gestori dei servizi; per completare gli appartamenti di edilizia residenziale protetta e il centro di aggregazione sociale rimangono quindi la realizzazione dei marciapiedi intorno agli edifici e lavori di rifinitura. La consegna è prevista entro la fine del mese.

Potranno quindi a ruota proseguire e concludersi i lavori di allargamento del marciapiede in via Tino Paggi (sospesi per la presenza del cantiere delle Casette Rosse e per la necessità di realizzare prima gli allacci) e la conclusione delle piste ciclabili e asfaltatura di alcuni tratti di sede stradale e pedonale nel quartiere.

L’amministrazione comunale sta inoltre predisponendo gli atti per investire gli assegnatari degli alloggi del ruolo di “custodi di quartiere”, con le indicazioni delle attività da realizzare, volte al miglioramento degli spazi pubblici del quartiere.

Infine sono stati aggiudicati i lavori di completamento delle aree esterne, da realizzare con l’utilizzo delle economie autorizzate da Regione e Filse che prevedono il rifacimento del muro in pietra su via Tino Paggi, il rifacimento dei percorsi pedonali delle Casette Rosse e altri lavori di finitura e miglioramento del quartiere.