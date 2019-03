Cinquemila euro, provenienti dalla tassa di soggiorno, per la promozione su canali nazionali e internazionali dell’accoglienza, delle eccellenze gastronomiche, delle bellezze paesaggistiche, delle escursioni e degli eventi culturali in programma a Santa Margherita Ligure.

Di questo e altro si è discusso nell’incontro tra il sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni e il direttivo appena insediato del gruppo albergatori Santa Margherita Ligure-Portofino formato dal presidente Armando Ezio Capurro (Hotel Mediterraneo) e dai vicepresidenti Andrea Fustinoni (Grand Hotel Miramare) e Beppe Pastine (Hotel Jolanda).

Il direttivo del gruppo albergatori ha confermato l’adesione al Festival della

Disobbedienza – Premio Pivano, in programma a Santa Margherita Ligure dal 26 al 28

aprile 2019, come main partner (con un contributo di 40 mila euro). Inoltre si è detto disponibile a collaborare con l’altro evento concordato e finanziato con l’imposta di soggiorno, Santa Fashion, in programma a ottobre.

Sindaco e gruppo albergatori hanno anche condiviso di valutare l’ipotesi di organizzare un

ulteriore “grande evento” nel mese di novembre per prolungare la stagione.