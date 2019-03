Regione Liguria annuncia lo stanziamento di risorse dal Fondo Strategico per la sicurezza del territorio ad Ameglia e a Recco.

Un milione e 370 mila euro sono destinati al territorio di Ameglia. Gli interventi riguardano la riqualificazione ambientale, urbana e infrastrutturale delle arginature lungo il fiume Magra e dei centri abitati di Fiumaretta e Bocca di Magra, frazioni del comune che si affacciano direttamente sulla foce del fiume. È prevista la realizzazione di una vasca di laminazione per l’accumulo dell’acqua in caso di necessità.

Quasi 70 mila euro vanno a Recco, per un intervento di messa in sicurezza della passerella pedonale sul torrente Recco, tra via Pisa e via Roma.