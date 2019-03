Vento di burrasca forte per la giornata di oggi, lunedì 11 marzo, in Liguria, in particolare in particolare sui bacini marittimi del centro e sui rilievi del centro, del levante e del versante padano. È quanto prevede un avviso emesso questa mattina dal Centro funzionale meteo-idrologico di Protezione civile della Regione Liguria.

Per oggi si attende un temporaneo aumento dell’instabilità nelle ore centrali e pomeridiane con possibili brevi e locali rovesci temporali, seguito da ingresso di venti settentrionali molto rafficati in rinforzo fino a burrasca o burrasca forte con raffiche di 80-100 km/h specie sui crinali e agli sbocchi delle valli, oltre i 100 km/h sui rilievi più alti. Mare molto mosso sotto costa, fino ad agitato al largo.

Per domani fino al primo mattino si prevedono ancora venti forti settentrionali su centro, levante e versante padano, con raffiche fino a 70-80 km/h,localmente forti altrove. Dalla tarda mattinata tendenza a rotazione dai quadranti meridionali e rinforzo fino a 40-50 km/h, anche rafficati sui capi esposti e sui rilievi . Mare in aumento fino a molto mosso.