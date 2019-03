Riunione in prefettura di Genova oggi alle 16.30 «per esaminare la situazione di Piaggio Aerospace ed approfondire le correlate problematiche occupazionali», indetta dal prefetto Fiamma Spena. Sono stati convocati i rappresentanti delle organizzazioni sindacali Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm, il presidente della Regione Liguria, il sindaco della Città metropolitana e del Comune di Genova e il al prefetto di Savona.

I sindacati avevano chiesto al prefetto di Genova un incontro urgente, segnalando che il generale Alberto Rosso, capo di stato maggiore dell’Aeronautica Militare, in audizione alla commissione Difesa aveva escluso un interesse dell’Aeronautica per il P1HH, il drone costruito dalla società aerospaziale ligure, «smentendo quanto affermato dal Governo il 26 febbraio, quando aveva annunciato l’ acquisto di quattro velivoli e per voce del colonnello Liggio del ministero della Difesa ne elencava l’ utilità».