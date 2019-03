Piaggio Aerospace rafforza la propria struttura commerciale con la creazione di una nuova e più ampia area vendite: per ottimizzare il marketing dell’azienda ligure, le attività vendite delle unità business Velivoli e Customer Service sono state raggruppate sotto un’unica direzione, che viene ora affidata ad Andrea Di Fede, già responsabile del Customer Service.

Come si legge nella nota aziendale, si rafforza anche il team dei regional sales manager, composto da sei responsabili cui è affidato il compito di promuovere i prodotti Piaggio Aerospace in America del Nord, Centro e Sud America, Mediterraneo, Africa, Nord Europa, Russia e Comunità degli Stati Indipendenti, Medio Oriente e Asia-Pacifico.

Il rafforzamento e la riorganizzazione dell’area vendite è una delle più recenti iniziative messe in atto nei primi mesi di mandato da Vincenzo Nicastro, commissario straordinario di Piaggio, con l’obiettivo di rilanciare l’azienda sul mercato. La nuova struttura, già operativa, sarà impegnata la prossima settimana a Lima 19 (Langkawi, in Malesia, dal 26 al 30 marzo), il più importante salone dell’aerospazio nell’area Asia-Pacifico: Piaggio Aerospace sarà presente all’evento per riannodare e consolidare le relazioni commerciali con i clienti istituzionali e privati dell’area.