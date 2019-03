Un documento congiunto, sottoscritto dal presidente della Regione Liguria, dai sindaci di Genova, Albenga, Villanova d’Albenga e Finale Ligure e dal presidente della Provincia di Savona, per chiedere un incontro urgente alla presidenza del consiglio dei ministri sulla vertenza Piaggio Aero. È l’ esito della riunione che si è tenuto oggi in prefettura a Genova tra i soggetti coinvolti nella vicenda Piaggio.

L’incontro è stato chiesto – dopo le dichiarazioni del capo di stato maggiore dell’Aeronautica Militare, generale Alberto Rosso, che hanno messo in discussione l’impiego del drone P1HH – per trovare una soluzione industriale che assicuri alla Piaggio la continuità produttiva e per stabilire un coordinamento a livello interministeriale tra i ministeri interessati, Difesa, Sviluppo economico e Tesoro