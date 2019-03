Sono sei i pediatri di libera scelta da assegnare negli ambiti territoriali carenti nel 2019 in Liguria.

Uno nel Comune di Sanremo, tre nell’Asl 3 e precisamente uno nel Municipio Centro-Est, uno nel Centro-Ovest (alla data del pensionamento del titolare), uno nel Municipio Ponente, due nell’Asl 4 di cui uno nel Comune di Rapallo con obbligo di apertura del secondo studio nel Comune di Santa Margherita Ligure (decorrenza incarico non prima del 27/1/2020) e uno nel Comune di Rezzoaglio, con obbligo di apertura del secondo studio nel Comune di Borzonasca.

Possono concorrere a ottenere gli incarichi i pediatri a tempo indeterminato nella Regione Liguria da almeno due anni nell’ambito territoriale di provenienza e che non stiano svolgendo altre attività nel Servizio Sanitario Nazionale (per trasferimento); i pediatri titolari di incarico a tempo indeterminato iscritti da almeno quattro anni in un elenco di altra Regione, che non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nel Ssn; i pediatri inclusi nella graduatoria regionale valida per l’anno in corso; i pediatri iscritti alla scuola di specializzazione o discipline equipollenti che alla scadenza del 21/6/2018 (data di presentazione della domanda di inclusione in graduatoria), non sono riusciti a farlo, ma hanno acquisito ugualmente il titolo a causa di ritardi dovuti a impedimenti temporanei.

La domanda va presentata entro 20 giorni dalla pubblicazione dell’elenco nel bollettino ufficiale della Regione Liguria.

Questo il decreto del dirigente dove sono presenti altre informazioni.