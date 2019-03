Orsero spa, holding dell’omonimo gruppo tra i leader nell’Europa mediterranea per l’importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, ha sottoscritto oggi un accordo per l’acquisto del Gruppo Fruttica, specializzato nell’importazione e distribuzione all’ingrosso di ortofrutta, con particolare focus nella distribuzione in Francia, di uva di produzione italiana (ca. 50% del volume), di meloni, pere e ortaggi.

«Questa operazione − spiega Raffaella Orsero, ceo del Gruppo − si colloca nell’ambito del percorso che il Gruppo Orsero sta compiendo verso un sempre maggiore radicamento e potenziamento delle sue attività distributive in Europa con l’obiettivo di rafforzare la presenza geografica, la diversificazione del sourcing e la gamma dei prodotti commercializzati. Le società oggetto di acquisizione, specializzate nella distribuzione di prodotti italiani in Francia porteranno a un migliore bilanciamento dei ricavi originati in Francia, dando impulso a categorie merceologiche caratterizzate da ottime potenzialità di mercato e garantendo al Gruppo una sempre maggior integrazione con la filiera produttiva agricola italiana».

Il Gruppo Fruttica è specializzato nell’importazione e distribuzione all’ingrosso di ortofrutta, con particolare focus nella distribuzione di uva di produzione italiana in Francia (ca. 50% del volume), di meloni, pere e ortaggi. Postifruits ha sede a Cavaillon, in Provenza – dove il Gruppo Orsero è già presente con una piattaforma logistica – e utilizza un magazzino di circa 1.450 m2, equipaggiato con ca 150m2 di celle di conservazione. Fruttica, principale società operativa del Gruppo anch’essa con sede a Cavaillon, distribuisce oltre 20.000 tonnellate di ortofrutta all’anno a clienti prevalentemente appartenenti alla grande distribuzione. È anche parte del Gruppo, GP Frutta, con sede in Sicilia (Agrigento), attiva nella gestione del sourcing di frutta prodotta in Sicilia e Puglia destinata al mercato Francese. Nel complesso, il Gruppo Fruttica nel 2018 ha conseguito ricavi pari a circa 24 milioni con un margine operativo lordo pari a circa 2,5 milioni di euro.

Sebastièn Postifferi, presidente di Postifruit, commenta: «L’ingresso di Fruttica nel Gruppo Orsero apre in Francia nuove opportunità di sviluppo e di sinergia. Sono convinto che grazie alla forza distributiva di AZ France, il business Fruttica possa sviluppare tutto il suo potenziale».

L’acquisizione sarà finalizzata entro maggio 2019. Il corrispettivo per il 100% delle azioni del Gruppo Fruttica è stato definito in 10 milioni di euro. Tale importo sarà corrisposto per l’80% alla data di sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita, mentre il rimanente 20% sarà pagato in due rate di pari importo rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla stessa data. È anche previsto un earn out pari a massimi complessivi 0,4 milioni di euro al raggiungimento di specifici obiettivi al 2020 e 2021.

Il Gruppo Fruttica non ha debiti finanziari e detiene una importante dotazione di liquidità, generata dagli utili originati dall’attività operativa, che verrà distribuita al socio venditore sotto forma di dividendo prima dell’esecuzione dell’acquisizione. L’accordo prevede anche il mantenimento delle figure chiave del Gruppo Fruttica al fine di assicurare la continuità di gestione di tali società e di dare un contributo alla organizzazione commerciale di Orsero in

Francia. L’operazione sarà finanziata tramite l’uso di risorse finanziarie proprie del Gruppo Orsero.

Quotata in Borsa sul mercato AIM Italia, Orsero segna intorno alle 12,30 un +1,94% a 7,34 euro per azione.