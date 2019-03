Il fatturato globale dell’industria della nautica in Italia nel 2018 è cresciuto del 9,5% rispetto al 2017. È quanto risulta dall’indagine condotta dall’Ufficio Studi di Ucina Confindustria Nautica sulla base delle previsioni di chiusura dei bilanci 2018 di un campione significativo di aziende. Il dato definitivo verrà pubblicato nel rapporto Nautica in Cifre, diffuso in occasione del prossimo Salone Nautico di Genova (19-24 settembre 2019).

L’Italia conferma inoltre anche per il 2019 la leadership nel comparto dei superyacht. Il Global Order Book 2019, elaborato da Boat International, posiziona l’industria italiana al top mondiale per ordini di unità oltre i 24 metri, con 379 yacht in costruzione su un totale di 830 a livello globale. La quota italiana rappresenta il 45,7% degli ordini mondiali, rimanendo stabile in quota percentuale. Peraltro, i primi tre cantieri dell’Order Book sono italiani, rappresentando da soli oltre il 20% degli ordini globali.