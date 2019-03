Sono le mimose dei coltivatori liguri a essere state scelte dalla startup dei fiori Colvin, che consente di inviare fiori a domicilio, raccolti direttamente nel campo, in 24 ore (escluse le Isole e la Calabria).

Le composizioni possono essere acquistate online e la spedizione è gratuita e grazie alla filiera “dal campo al vaso”, i bouquet saranno consegnati appena raccolti, in un esclusivo box di cartone riciclato, dotato di nutrienti vegetali per garantirne ancora più a lungo la freschezza e il profumo alle mimose.

Per la sua prima festa della donna in Italia, Colvin ha anche creato, proprio con le mimose, delle colorate spille floreali da indossare e appuntare al petto. Aggiungendo all’acquisto del bouquet la spilla floreale, si potrà scegliere di devolvere parte del ricavato a una delle seguenti associazioni: Fondazione Umberto Veronesi, Fondazione Pangea onlus o all’Associazione Un Angelo per Capello, per finanziare progetti rivolti a migliorare la salute delle donne, ad aiutarle a emanciparsi e a partecipare attivamente alla vita sociale e politica, e per realizzare parrucche di alta qualità da donare a pazienti oncologiche.