Wylab in collaborazione con DoubleBit, azienda nota nell’ambito del mining e della formazione su blockchain e criptovalute, presenta la prima Masterclass realizzata in Liguria.

Appuntamento sabato 23 marzo nella sede di Wylab, con orari 9-13 e 14-18.

I temi affrontati: cosa si intende per criptovalute e blockchain; come conservare le cryptovalute in maniera sicura (i Wallet); cosa sono gli exchange e come fare trading di cryptovalute; il mining di criptovalute; gli smart contract (Ethereum); le principali blockchain e relative criptovalute.

Altre informazioni qui.