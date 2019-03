La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia sta ricercando un addetto (maschio o femmina) da inserire nell’ufficio gare (direzione acquisti) di Genova.

Seguirà il processo degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 40 mila euro, seguendone le diverse fasi procedurali nella loro interezza, dalla redazione della documentazione di gara e pubblicazione del bando di gara, alla gestione della stessa, fino alla redazione e sottoscrizione del contratto di appalto.

È richiesta la conoscenza della normativa in materia di codice appalti e dei principali servizi messi a disposizione dall’Anac (Simog, AvcPass, Ausa, eccetera)

Questi i requisiti richiesti: laurea in ambito preferibilmente tecnico o giuridico; buona conoscenza della lingua inglese; conoscenza dei principali applicativi Microsoft Office; ottime doti relazionali e di comunicazione interpersonale; forte orientamento al problem solving; predisposizione al team working; orientamento agli stakeholders; capacità di ricerca delle informazioni; accuratezza.

Costituirà valore aggiunto: aver svolto attività a supporto di Rup (responsabile unico del procedimento); essere in possesso dei requisiti legali per ricoprire il ruolo di Rup; aver svolto in precedenza la funzione di Rup.

Richiesta disponibilità oraria full time.

Gli interessati devono candidarsi utilizzando il form online entro il 24 marzo 2019.

I candidati ritenuti idonei sulla base della valutazione del curriculum saranno convocati per l’avvio dell’iter di selezione.

Qui tutte le informazioni.