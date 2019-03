Liguria Crea Impresa, lo startup contest lanciato dall’associazione Tigullio Crea Impresa, è stato prorogato fino a venerdì 22 marzo.

Per problemi tecnici, ieri non è stato possibile accedere al sito dedicato (www.liguriacreaimpresa.it) e presentare quindi la propria adesione, perciò gli organizzatori hanno deciso di prorogare di altri due giorni il termine per la presentazione delle candidature.

