Si chiama proprio “Omaggio a Genova” il gala di danza in scena mercoledì 17 aprile, alle 20,30, al Teatro della Corte. I solisti dell’Hamburg Ballett di John Neumeier offrono alla città una serata di danza, la cui direzione artistica è affidata al ballerino solista Jacopo Bellussi. L’incasso sarà devoluto in beneficenza per il quartiere e le famiglie colpite dal crollo del Ponte Morandi.

Lo spettacolo, appositamente studiato per questa occasione, è composto da brani classici a cui si alterneranno produzioni neoclassiche e contemporanee, offrendo differenti stili di danza per un pubblico eterogeneo. Inoltre, il Gala sarà arricchito dalla presenza del violinista genovese Giulio Plotino che suonerà in concerto con i ballerini anche alcuni Capricci di Paganini.

I ballerini della serata: Jacopo Bellussi, Christopher Evans, Aleix Martinez, Emilie Mazon, Xue Lin, Matias Oberlin, Yun Su Park, Lucia Rios, Madoka Sugai. Coreografie a cura di: John Neumeier, Kristina Borbelyova, Thiago Bordin, Aleix Martinez.

