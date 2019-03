Sabato 16 e domenica 17 marzo presso l’ex Convento dell’Annunziata di Sestri Levante si svolgerà la prima edizione del LevanteDrone Festival, evento dedicato al mondo dei droni e della fotografia aerea.

Sarà un weekend dedicato agli appassionati di questi innovativi mezzi volanti, sempre più utilizzati in diversi settori. Porte aperte in Baia del Silenzio per tutti coloro i quali desiderino vedere da vicino la tecnologia che sta alla base dei droni, della fotografia aerea e riprese video dall’alto.

Il grande interesse del pubblico, riscosso fin dalla nascita di LevanteDrones, realtà sestrese attiva nelle riprese video e fotografiche da drone, ha portato alla realizzazione di questo festival, che vedrà la partecipazione di aziende leader del settore droni e operatori attivi nell’ambito delle riprese aeree, montaggio video, aerofogrammetria e tanto altro.

Il LevanteDrone Festival, patrocinato dal Comune di Sestri Levante e con la collaborazione di Mediaterraneo Servizi, avrà come partner tecnici principali PersonalDrones e Nisi Filters, rispettivamente il più importante rivenditore di droni in Italia e l’azienda leader nella produzione di filtri per la fotografia e il cinema.

L’evento si articolerà nelle seguenti aree e attività:

• area expo, con stand delle aziende partecipanti in cui tutti i visitatori potranno ammirare prodotti e servizi e richiedere tutte le informazioni di proprio interesse;

• voliera per droni, uno spazio dedicato in cui saranno effettuate prove, dimostrazioni e test sui droni e accessori;

• area per proiezioni video e foto come da programma dell’evento;

• area dedicata all’esperienza in volo con i visori;

• contest fotografico e video attivo sull’app Skycafe.

In occasione del Festival è stato realizzato, grazie al supporto della app dedicata Skycafe del partner tecnico PersonalDrones, un concorso foto e video da drone, a tema Borghi d’Italia.

Le premiazioni saranno effettuate durante il LevanteDrone Festival, con riconoscimenti messi in palio da PersonalDrones e Nisi Filters.

A seguire il programma delle due giornate:

SABATO 16 MARZO

Ore 10:00 Apertura del LevanteDrone Festival e mostra fotografica dei migliori Dronisti italiani

Ore 11:00 Visori Experience: in volo come un Gabbiano sulla Baia del Silenzio

Ore 12:00 In voliera con PersonalDrones: prove sul campo dei droni DJI

Ore 14:30 In voliera con LevanteDrones&Dronerd: corso base sull’utilizzo dei droni

Ore 16:00 Geovisions “Droni – nuove opportunità per la gestione e la difesa del territorio”

Ore 18:00 Visori Experience al tramonto

DOMENICA 17 MARZO

Ore 10:00 Apertura e Visori Experience

Ore 11:00 Premiazione Contest Skycafè con proiezioni video

Ore 12:00 Il mondo dei trecentini: come volare col drone in città

Ore 14:30 Proiezione dei migliori filmati realizzati con l’utilizzo dei droni

Ore 16:00 In voliera con LevanteDrones&Marco Stolco: consigli per video e foto da drone

Ore 18:00 Asta di beneficienza delle foto aeree esposte

Per tutto il weekend la voliera sarà sempre attiva per prove e test indipendentemente dal programma dell’evento.

L’evento è a ingresso gratuito.