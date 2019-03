Leonardo e l’operatore giapponese Nakanihon Air Service hanno firmato a Heli-Expo un memorandum of understanding per l’avvio di un gruppo di lavoro che studierà i requisiti per l’impiego in Giappone del convertiplano multiruolo AW609. Diversi clienti civili e governativi giapponesi utilizzano già le tecnologie elicotteristiche di Leonardo.

L’AW609 rappresenta la nuova generazione del trasporto aereo e risponde a nuovi e rigorosi requisiti certificativi stabiliti da FAA (Federal Aviation Administration) negli USA. Proprio negli Stati Uniti Leonardo ha avviato la produzione in serie del convertiplano nello stabilimento di Philadelphia dove, nel 2020, in linea con la richiesta di mercato, sarà operativo il primo simulatore Full Motion.

L’AW609 può raggiungere rapidamente persone in difficoltà in aree difficilmente accessibili via terra o con velivoli tradizionali, e può decollare e atterrare in aree urbane densamente popolate più velocemente di elicotteri e mezzi di superficie. Il convertiplano può operare in alta montagna, percorrere velocemente le coste o collegare isole molto distanti tra loro, o raggiungere aree scarsamente popolate e molto lontane dal più vicino ospedale.

L’AW609 ha una velocità paragonabile a quella di un aereo turboelica, raggiunge una quota di circa 8000 metri e un raggio d’azione massimo di 2000 km, mantenendo allo stesso tempo la versatilità tipica dell’elicottero in termini di decollo e atterraggio verticale o di volo stazionario.