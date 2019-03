Leonardo fornirà sistemi di controllo del traffico aereo in Malesia e Repubblica del Nord Macedonia. In particolare, adeguerà la componente militare di un sistema di controllo del traffico aereo in Malesia, dove la società sta anche finalizzando la fornitura di sistemi per il nuovo aeroporto internazionale di Kuala Lumpur in seguito a un contratto sottoscritto nel 2016. Con la nuova fornitura in Malesia, Leonardo si conferma partner tecnologico di riferimento nel sud est asiatico per il settore del traffico aereo e tra i primi al mondo a offrire sistemi Atc virtualizzati

Nella Repubblica del Nord Macedonia Leonardo ha vinto una gara per un nuovo sistema di controllo del traffico aereo per la M-Nav, l’ente per i servizi alla navigazione aerea macedone. Nell’aeroporto internazionale di Skopie verrà installato LeadinSky, conforme a quanto richiesto dal programma Sesar e da Eurocontrol.