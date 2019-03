Mattia Rossi, coordinatore di Legacoop a Savona, è il nuovo presidente regionale di Legacoop Liguria. Lo hanno eletto i 250 delegati riuniti oggi a Genova al Palazzo della Borsa.

47 anni, originario di Carcare, due figlie, è entrato a far parte della cooperazione ligure da oltre dieci anni.

«I processi di innovazione culturale sono più complessi perché più lunghi e perché richiedono un impegno di tutti. Il primo impegno è convincerci, e convincere tutti i soci delle nostre cooperative, che siamo attori della scena del cambiamento, che abbiamo la possibilità di cambiare le cose – ha sottolineato nel suo intervento – i temi a cui dobbiamo lavorare sono: l’innovazione sociale, l’innovazione digitale delle nostre imprese, i principi di cittadinanza e democrazia, di una nuova etica pubblica e collettiva, la comunicazione, un’attenzione all’ambiente e alla sostenibilità nelle azioni delle nostre imprese e dei cittadini in ogni ambito di vita e di lavoro, la trasmissione della conoscenza e l’accesso ai saperi.

Tutto questo lo possiamo fare investendo di responsabilità le nuove generazioni, consegnando a loro la fiducia che meritano per costruire il futuro. Una società e un’organizzazione che non programma e non guarda al futuro ha finito il proprio corso».

I dati della cooperazione aderente a Legacoop Liguria (gli ultimi disponibili sono riferibili a fine 2017 in attesa dell’approvazione dei nuovi bilanci rispetto al 2014) danno numeri in crescita: dipendenti non soci +15,5%, soci lavoratori +0,9%, totale occupati da 15.305 a 16.626 pari a +8,6%, 362 cooperative con una crescita del 9,7%, fatturato in aumento del 34%.

Alessandro Frega è stato riconfermato vice presidente vicario di Legacoop Liguria.