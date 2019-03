Il tiramisù protagonista della giornata europea del gelato artigianale

Dopo un gusto francese e uno tedesco, arriva il tiramisù, gusto tipicamente italiano, per la settima edizione della Giornata europea del Gelato artigianale. Le gelaterie artigiane della Liguria lo proporranno rivisitato e personalizzato in vista del 24 marzo, data in cui si potrà assaggiare.

L’iniziativa è stata presentata da Confartigianato Liguria in due gelaterie artigiane del centro storico di Genova, Cremeria delle Erbe e Gelateria Capriccio. Entrambe, dopo essersi cimentate con il German Black Forest (variante protagonista del 2018) e il Framboise Melba (2017), hanno presentato una propria versione del Tiramisù. Le gelaterie aderenti saranno riconoscibili per l’esposizione dell’apposita locandina.

«Il Gelato Day – commenta Luca Costi, segretario regionale di Confartigianato Liguria – è una bella opportunità per diffondere e valorizzare non solo il consumo di un alimento sano e nutriente, come il gelato, ma anche, più in generale, la cultura dell’acquisto consapevole e dell’eccellenza dei prodotti artigiani di qualità, tra cui ovviamente anche quelli agroalimentari. Quest’anno il gusto scelto esalta una tradizione tipica italiana, quella del tiramisù: una tradizione che i nostri maestri gelatieri sanno esaltare e innovare con delle versioni originali e creative, ma sempre frutto di una lavorazione sapiente e di materie prime altamente selezionate».

«Le piccole imprese artigiane – spiega Andrea Benveduti, assessore allo Sviluppo economico della Regione Liguria – sono il tessuto economico della nostra regione. Con il sistema camerale e associativo, la Regione Liguria si pone a tutela di queste realtà con il prestigioso marchio di “Artigiani in Liguria”».

Sono 23 i settori, tra cui proprio la gelateria, che si possono fregiare del marchio di riconoscimento “Artigiani in Liguria”. Sono 68 le gelaterie aderenti: tra queste, 6 titolari vantano anche il titolo di “maestro artigiano”.