Il progetto Hennebique Silos riguarda la concessione e valorizzazione della struttura di proprietà dell’Autorità di sistema portuale Genova-Savona, adiacente alla Stazione Marittima. «A livello internazionale è uno dei più grandi interventi che potrà ridare vita a una struttura fatiscente ferma da decine di anni, ma strategica per la sua posizione», spiega l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola. Costruito nel 1901, l’edificio avrà uso commerciale per non più del 10% sui 41 mila mq totali, mentre buona parte della struttura sarà adibita a molteplici altre funzioni: residenziale, ricettiva, culturale, direzionale. L’obiettivo è allargare le destinazioni d’uso, lasciando quindi più libertà agli investitori, per ricevere proposte interessanti. «In genere, queste grandi strutture funzionano bene se concentrano un mix funzionale», ricorda Cenci. «Aver siglato un’intesa con Regione, Comune, Soprintendenza e Università ha avuto un effetto importante individuando le parti da vincolare e quello che potrà essere oggetto di trasformazione», precisa Laura Ghio, dirigente pianificazione e sviluppo Adsp. Scajola, in riferimento ad alcune notizie pubblicate sulla stampa locale, ricorda che «non c’è alcuna questione in gioco su Hennebique per quello che riguarda la legge di Bilancio e l’estensione delle concessioni demaniali marittime, che non tocca le strutture commerciali come appunto l’ex silos». L’Hennebique sarà presentato al Mipim anche con un tour virtuale interno. La pubblicazione del bando entro marzo, entro maggio saranno presentate le proposte.