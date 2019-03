Anche in Liguria il 2018 è stato l’anno più caldo dal 1963 a oggi. Nella giornata del Global Strike for Future, lo sciopero mondiale per il futuro, in cui i giovani (ma non solo) scendono in piazza per sollecitare i governi ad agire contro i cambiamenti climatici, Arpal (che aderisce al Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente) diffonde i dati dei dieci anni più caldi degli ultimi 56 anni in Liguria.

A Genova, ai primi posti, ci sono il 2018 e il 2015, con una media di 17,2 gradi, contro i 16,7 gradi del 1999 (al decimo posto), che è stata la temperatura media anche del 2017.

Con una temperatura media di 16,9 gradi ci sono il 2011, 2009 e 2000. Nel 2016, 2014 e 2001 si scende di poco: 16,8 gradi di temperatura media.