L’Assemblea dei Giovani Imprenditori di Ance Genova, l’Associazione dei costruttori edili genovesi, ha eletto Francesco Turco presidente del Gruppo. Classe 1982, laureato in ingegneria edile, il neoeletto presidente è socio e direttore tecnico della Tecnologie Costruzioni Turco srl azienda associata da 40 anni e specializzata in interventi di edilizia ospedaliera.

Francesco Turco guiderà nel prossimo triennio il Gruppo affiancato da un consiglio direttivo composto da Caterina Viziano e Cristiano Burlando, entrambi vicepresidenti, Giorgia Campanini, Fausto Gadolla, Luca Iguera e dalla past president Francesca Musso. Il neo eletto ha ribadito di voler proseguire con gli obiettivi portati avanti con passione da quest’ultima, in primis nel far crescere il Gruppo, coinvolgendo nuovi componenti e, soprattutto, stimolando la partecipazione attiva degli iscritti presupposto fondamentale per la vita di un’associazione.

Il Gruppo Giovani Imprenditori Edili, nasce nel 1990 in seno ad Ance Genova-Assedil, l’organizzazione economica sindacale di categoria rappresentativa delle imprese di costruzione della provincia di Genova.

Al Gruppo aderiscono volontariamente giovani imprenditori edili, figli di imprenditori edili, nonché chi riveste, in aziende edili associate ad Ance Genova, ruoli di responsabilità manageriale, di età compresa fra i 18 ed i 40 anni, che hanno interesse a partecipare attivamente alla vita associativa, condividendo le proprie idee ed esperienze e approfondendo temi economici, sociali, politici e tecnici dell’industria delle costruzioni.

Formazione, tecnologia, innovazione e integrazione delle competenze saranno le parole chiave del programma che vedrà il Gruppo in prima linea nell’organizzazione di iniziative integrate tra la rete Ance e i professionisti di settore (architetti, ingegneri, geologi e urbanisti) per migliorare il dialogo e ampliare la cooperazione tra queste categorie. Proseguiranno anche le attività in collaborazione con il Ggr (Gruppo Giovani Riuniti) per rafforzare la partnership attraverso incontri mirati in vista delle elezioni europee e con un ciclo di visite ai cantieri più significativi della città per promuovere il settore sul territorio.

Sul fronte scuola, proseguiranno le attività formative con le classi medie inferiori attraverso Macroscuola, il concorso di idee nazionale che mira a stimolare gli studenti nella stesura di un progetto di scuola ideale con il supporto dei loro insegnanti e dei giovani Ance attivamente coinvolti in classe nell’illustrare le nuove tecnologie disponibili per costruire scuole al contempo sicure, efficienti e funzionali.

Primo importante appuntamento a calendario per il nuovo direttivo sarà il supporto all’organizzazione del XX Convegno nazionale del Gruppo Giovani Ance che quest’anno, eccezionalmente, si svolgerà a Genova il 10 maggio prossimo per valorizzare il capoluogo ligure e ribadire il suo ruolo nello scenario nazionale.