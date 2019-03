I lavori per la nuova piscina di Voltri inizieranno a ottobre e, salvo intoppi o ricorsi, termineranno nel 2021. Lo ha annunciato questa mattina a Palazzo Tursi l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Genova, Paolo Fanghella, insieme al consigliere delegato allo Sport Stefano Anzalone. Il vecchio impianto, costruito nel 1954 e chiuso nel 2013, dimostrava tutti i suoi anni e creava non pochi problemi di manutenzione e sicurezza, anche legati a una forte presenza di amianto.

La nuova piscina, che continuerà a portare il nome di Nicola Mameli, una delle società natatorie più antiche d’Italia, costerà 4 milioni e 400 mila euro, di cui 3,2 milioni dal Patto per Genova e 1,2 milioni di finanziamento comunale. Si costruirà un impianto moderno, senza barriere architettoniche, con una vasca da 33 metri regolamentare per la pallanuoto e 180 posti sugli spalti. Il termine per la presentazione delle offerte al bando integrato per la realizzazione e progettazione scade il 27 marzo.

Il Comune annuncia anche l’inizio dei lavori di rifacimento della copertura della piscina di Pra’, con la manutenzione e la conservazione dei travi lamellari, la sostituzione dei teli e l’efficientamento energetico, per una spesa di circa 620.000 euro, 451.000 finanziati dal Patto città di Genova, il rimanente cofinanziato dal Comune per un importo di 169.000 euro. Nel corso dei lavori, che verranno consegnati domani e dureranno 150 giorni, l’attività natatoria non verrà interrotta.

«Abbiamo raggiunto – dice Paolo Fanghella – due obiettivi importanti. Il primo che a breve ci sarà una nuova piscina moderna di 33 metri a Voltri, una struttura inserita in un ambito bellissimo, con spiaggia e passeggiata. Il secondo intervento, a Pra’, è altrettanto importante e prevede la soluzione a un problema di costruzione, ovverosia la coibentazione della struttura della copertura che elevava in maniera esponenziale i costi di gestione. È giusto fare i lavori anche perché la piscina di Pra’ è una delle poche nel nostro Paese ad avere un bilancio in attivo. I lavori alla piscina di Pra’ inizieranno domani. Sono stati concordati in modo che l’attività natatoria non subisca interruzioni».