La giunta del Comune di Genova ha approvato oggi, su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici, alle Manutenzioni e alle Politiche per lo sviluppo delle vallate Paolo Fanghella, interventi nelle scuole elementari Don Bosco (via Coronata), De Amicis (piazza Durazzo Pallavicini), Prato (via Struppa) e Manfredi (via Donato Somma) e le scuole medie Volta (via Cornigliano) e Cantore (corso De Stefanis).

I lavori riguarderanno il rifacimento dei controsoffitti dei sei plessi scolastici; i progetti di intervento, in sintesi, prevedono la demolizione totale dei controsoffitti esistenti nei vari locali, la posa di idoneo nuovo controsoffitto a norma, la coloritura dei locali interessati dagli interventi e il ripristino dell’impianto di illuminazione nei locali oggetto di intervento.

Gli interventi comporteranno una spesa di 253.611,63 euro interamente finanziata con finanziamento Miur.