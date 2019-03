Floridi pensionati del Nord Europa che, attratti dal sole e dal mare, vengono a vivere qualche mese dell’anno a Genova e a spendere qui le loro pensioni, investitori interessati al patrimonio immobiliare cittadino o al know how che in certi settori può vantare l’imprenditoria genovese: è questo lo scenario previsto da Comune di Genova e Confcommercio International Genova che questa mattina hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per avviare azioni coordinate, dirette a fare conoscere all’estero le opportunità di investimento a Genova.

Hanno firmato il documento l’assessore comunale allo Sviluppo economico Giancarlo Vinacci e il presidente di Confcommercio International Genova Franco Aprile, nella Sala Dorata della Camera di commercio.

«Abbiamo accettato con entusiasmo la proposta di supporto offerta da Confcommercio International – spiega Vinacci – per almeno due motivi. Il primo è legato alla reale rete di relazioni stabili e qualificate che il nostro partner porta in dote e il secondo alla nostra esigenza di interloquire, con precisione chirurgica, con i soggetti di volta in volta più qualificati per sposare o condividere le nostre iniziative di sviluppo come, per esempio per la silver economy. Incontreremo quindi investitori, utilizzatori, fondi pensione, compagnie aeree low cost e così via».

«Si darà il massimo apporto – dice Aprile – per organizzare delle attività utili a coinvolgere stakeholder strategici per investire nella nostra città e per creare occasioni di business. Presenteremo la nostra città presso le ambasciate, il primo Paese in cui organizzeremo questi incontri potrebbe essere la Polonia».

Secondo il segretario generale della Camera di commercio, Maurizio Caviglia, l’iniziativa «consentirà a imprese che operano in settori strategici come la blue economy, l’agroalimentare, la silver economy, la ristorazione, il food, di comunicare le loro eccellenze. Molto spesso non le conosciamo neanche noi, eppure abbiamo know how che altri Paesi non hanno».