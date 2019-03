Racconterà la presenza italiana in Artico la mostra “La Marina italiana al Polo Nord. Dal Duca degli Abruzzi alle spedizioni High North” (Genova, Palazzo S. Giorgio 3-30 aprile) organizzata dall’Istituto Idrografico della Marina per i 120 anni della spedizione del Duca degli Abruzzi.

Ausili audio-visivi di carattere storico, scientifico e didattico, cimeli e testimonianze provenienti da sei differenti musei nazionali, dall’Istituto Idrografico della Marina e da rappresentanti delle istituzioni e del mondo della ricerca, ci faranno ripercorrere l’ultracentenaria presenza italiana in Artico, caratterizzata da grandi esplorazioni iniziate nel 1899 con la spedizione del Duca degli Abruzzi Luigi Amedeo di Savoia a bordo di nave Stella Polare, le imprese di Umberto Nobile negli anni Venti, l’inaugurazione della stazione di ricerca “Dirigibile Italia” a Ny-Alesund alle Isole Svalbard nel 1997, per arrivare ai giorni nostri con il Programma pluriennale in Artico di ricerca di geofisica marina “High North” della Marina Militare avviato nel 2017.