Martedì 26 marzo verrà aperta, con quattro mesi di anticipo rispetto al cromoprogramma, la rampa Nord di collegamento tra via Guido Rossa e il casello autostradale Genova Aeroporto (Lotto 10). Lo hanno annunciato il sindaco di Genova Marco Bucci e l’ assessore alla Mobilità del Municipio Medio Ponente, Massimo Romeo.

La rampa Sud era stata inaugurata il 7 dicembre scorso, con tre mesi d’anticipo rispetto al cronoprogramma.

I lavori, iniziati nel giugno del 2017, sono stati accelerati per fare fronte alle difficoltà di circolazione seguita al crollo di Ponte Morandi il 14 agosto scorso. Sono intervenuti Sviluppo Genova, che ha curato le attività sino al collaudo, comprese la direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza, Delta Lavori e Zara Metalmeccanica.

L’opera è interamente finanziata da Società per Cornigliano, a valere sulle risorse previste dall’Accordo di Programma per le attività di bonifica e infrastrutturazione delle aree ex Ilva rinvenenti alla disponibilità pubblica.