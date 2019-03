Cdp, che detiene il 77,5% di Fincantieri attraverso Fintecna, indica, in vista del rinnovo del cda del gruppo navalmeccanico, la conferma di Giampiero Massolo come presidente e di Giuseppe Bono amministratore delegato.

Per Fincantieri sarà presentata la lista che comprende tra gli altri Federica Seganti (indipendente), Fabrizio Palermo, Massimiliano Cesare (indipendente), Federica Santini, Barbara Alemanni (indipendente).

Saranno, inoltre, presentate in assemblea le seguenti proposte di delibera: determinare il numero degli amministratori da nominare in undici; determinare la durata in carica degli amministratori da nominare in tre esercizi, con scadenza alla data dell’ assemblea che sarà convocata per l’ approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; determinare il compenso annuo lordo spettante a ciascuno degli amministratori in euro 50.000, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell’ incarico.