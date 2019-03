«Il tasso di riempimento è disomogeneo – spiega Beltrami – i pendolari contano per il 29%, i turisti si concentrano nel fine settimana. Nel 2018 sono state trasportate 110 mila persone, un dato stabile».

«Cerchiamo di proporre un servizio che sia a beneficio dei pendolari, anche se l’aspetto turistico resta prevalente – dice l’assessore regionale al Turismo e ai Trasporti– l’ideale è creare un pacchetto di viaggio che coinvolga anche la Genova-Casella». Intanto per i 90 anni, sono state ideate delle proposte per le scuole, ma anche adatte a tutte le età, per questa primavera-estate: 14 diverse iniziative tra laboratori su agroalimentare, pittura e la storia stessa del trenino.

Francesco Collossetti, sindaco di Casella, commenta: «Da quando la linea è stata riattivata dopo i danni dell’alluvione e presa in mano da Regione con Amt, la qualità complessiva è migliorata. Il 95% dei convogli arriva in orario e per i nostri territori è un elemento importante dal punto di vista turistico. Sul fronte ricettività il nostro Comune sta lavorando su vari fronti: gli eventi con le estati casellesi e le iniziative durante le feste di Natale, inoltre si stanno avviando diverse attività come agriturismi e bed & breakfast, oltre che lo spazio dedicato ai camper. Puntiamo su una ricettività verde, per chi vuole esplorare l’entroterra, ma anche Genova senza dover stare in città».