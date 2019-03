La giunta del Comune della Spezia ha approvato con delibera il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la valorizzazione e il restauro dell’ex convento delle Clarisse e dell’area circostante.

L’intervento, per un importo complessivo di 900 mila euro, è inserito delle Piano triennale delle opere pubbliche 2019/2021 ed è reso possibile grazie anche ai finanziamenti del Fondo strategico regionale.

Il progetto consiste nella riqualificazione dell’area dell’ex Convento in via XX Settembre e della galleria antiaerea di scalinata Quintino Sella, e interessa quindi due distinte aree.

Nella parte superiore dell’area (via XX Settembre/via XXVII Marzo) i lavori consisteranno in: realizzazione di un volume da erigersi all’interno delle murature, ancora esistenti, del manufatto originario, adibito a locali a vocazione turistico-ricettiva;

riqualificazione esterna e consolidamento delle murature, ripristino di parti deteriorate e adeguamento di alcune porzioni del lato dell’ex chiesa prospiciente via XX Settembre, al fine di incrementarne l’altezza attuale e impedire l’accesso incontrollato dell’area;

Gli interventi nella galleria antiaerea (scalinata Quintino Sella) riguardano:

la riqualificazione dell’accesso su Via del Prione, mediante la posa della pavimentazione utilizzando materiale già esistente nella stessa via, e l’installazione di arredi;

il ripristino del primo tratto di galleria (circa 40 metri);

il ripristino dell’impianto di illuminazione e sostituzione del cancello su Via Manzoni.

Questi interventi permetteranno il recupero di un’area storica cittadina rendendola nuovamente accessibile ed utilizzabile per finalità turistiche e culturali.