Smatphone, frigoriferi e sneakers. Sono i tre prodotti preferiti per gli acquisti in e-commerce dai liguri. Preferenze non molto diverse dal resto delle regioni: solo in Molise gli smartphone non hanno raggiunto il primo posto, mentre i frigoriferi sono secondi anche in Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Umbria.

Sono i dati diffusi da Idealo (comparatore prezzi con oltre 145 milioni di offerte di oltre 30.000 negozi online) nel report sull’e-commerce 2018.

La Liguria resta ancora fedele al Pc come mezzo principale per acquistare, rispetto al mobile: il 57,2% di chi compra online preferisce la navigazione da dekstop, quarta regione dopo Valle d’Aosta, Trentino, Friuli. Territori, si legge nel report, dove è cospicua la presenza di consumatori digitali over 44, ovvero quella fascia della popolazione che, probabilmente, predilige l’utilizzo dei computer.

I dati del presente report derivano dall’analisi delle intenzioni di acquisto di circa 19

milioni di utenti mensili, registrate sui sei portali nazionali di idealo (Italia, Germania,

Francia, Spagna, Regno Unito e Austria) tramite Google Analytics.

Per quanto riguarda l’effetto “Black friday“, il dato si riferisce al 2017: considerando le ricerche effettuate nei quattro giorni (dal venerdì al lunedì), e confrontandole con le quattro settimane precedenti, al primo posto delle regioni più interessate ci sono il Trentino-Alto Adige, seguito dal Friuli-Venezia Giulia e dalla Lombardia. La Liguria è ottava con un +33,8%.

Genova non compare nelle prime cinque città come interesse sia per il Black friday, sia per il Cyber monday.