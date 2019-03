Domenica 17 marzo nel Beigua Geopark si celebrerà il Biancone Day, la giornata dedicata all’osservazione dell’aquila dei serpenti, uccello simbolo del parco; un appuntamento da non perdere per gli appassionati di birdwatching e per chi è curioso di conoscere da vicino il fenomeno delle migrazioni stagionali.

Già in questi giorni sono iniziati i primi passaggi di rapaci diurni che, dopo l’inverno trascorso al caldo africano, migrano lungo la rotta dei contrafforti sud orientali del Parco del Beigua e della Zps Beigua-Turchino, diretti ai siti europei di nidificazione, ma il picco di passaggi è previsto per metà mese.

Il raduno, che da anni si tiene sulle alture di Arenzano, è aperto a tutti e inizierà alle 9 per protrarsi fino alle 16 circa, in funzione delle condizioni meteorologiche; nel corso della giornata si potranno raggiungere le diverse postazioni di osservazione individuate nelle aree di maggior passaggio e sarà possibile visitare il Centro ornitologico e di educazione ambientale in località Vaccà.

L’iniziativa è gratuita e attuata in collaborazione con Lipu e con la partecipazione di Ebn Italia. Si consiglia di portare binocolo e/o cannocchiale e il pranzo al sacco.

Per informazioni: Ente Parco del Beigua tel. 010 8590300 – 393 9896251