Dal 28 al 30 marzo torna a Sestri Levante, nell’ex Convento dell’Annunziata, l’appuntamento con Discover Italy, evento di promozione turistica, giunto alla sua terza edizione, dedicato esclusivamente all’incoming italiano.

Il workshop permetterà ai tour operator stranieri di incontrare gli operatori italiani in una giornata destinata agli accordi commerciali B2B, creando molteplici occasioni per far conoscere e promuovere le opportunità di viaggio e soggiorno a selezionati hosted buyer.

La novità principale di quest’anno riguarda la sinergia tra i Comuni del territorio che prenderanno parte alla manifestazione: oltre agli storici organizzatori, Sestri Levante, Chiavari e Framura, l’edizione 2019 vede la partecipazione anche di Deiva Marina e Moneglia.

Il progetto ha avuto avvio dallo spostamento dell’evento “Meeting Suisse”, che da 20 anni si svolgeva a Lugano e rappresentava l’appuntamento annuale di promozione turistica della destinazione Italia nel Canton Ticino, sul territorio di Chiavari, Framura e Sestri Levante, creando un focus sul territorio ligure nell’ambito dell’incontro tra domanda internazionale e offerta nazionale.

Discover Italy nasce nel marzo 2016, quando GiVi Srl (società che si occupa di editoria e organizzazione di manifestazioni nel settore turismo) ha proposto la realizzazione di un evento di promozione turistica nel levante ligure, costituito da una giornata di workshop b2b e un post tour per gli operatori internazionali del settore turismo.

Uno dei principali obiettivi che si pone l’evento è la promozione del territorio locale attraverso la presentazione di un’offerta turistica che superi le proposte strettamente legate alla stagionalità, ma capace di guardare invece al settore culturale, enogastronomico, sportivo e naturalistico. Il vantaggio principale di ospitare una manifestazione di questo tipo è la possibilità di mostrare direttamente ai tour operator il territorio e le sue peculiarità, coinvolgendo anche gli operatori che partecipano alla giornata di workshop.

Le novità di questa terza edizione verranno presentate lunedì 25 marzo alle 11,30 nella Sala Trasparenza di Regione Liguria, alla presenza dell’assessore regionale Gianni Berrino.