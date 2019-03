Demolizione Ponte Morandi: stasera probabile il taglio dell’impalcato 5

«Da stasera dovrebbe cominciare l’operazione di taglio dell’impalcato numero 5, che sarebbe il quarto impalcato che viene giù. Per quello che riguarda invece le pile verticali, attendiamo la prossima settimana le gru: appena avremo l’ok da parte delle autorità competenti, cominceremo a lavorare anche su questo. Per il lato est il programma rimane quello previsto. Per ora non vedo alternative all’uso dell’esplosivo».

Lo ha detto Marco Bucci, sindaco di Genova, oggi a margine di una cerimonia a bordo di Msc Bellissima, in riferimento alle operazioni di demolizione di ponte Morandi.